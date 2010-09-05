После ДТП с "Уралом" в Ленобласти водитель Toyota находится в тяжелом состоянии

Авария произошла около 17:10 на 83-м км трассы "Скандинавия".

В среду, 23 июня, в Ленобласти произошло ДТП с участием иномарки и "Уралом", перевозившим вездеход-тягач МТ-ЛБ.

Изначально поступила информация, что водитель Toyota погиб, но позже в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что водитель жив, но находится в тяжелом состоянии.

Авария произошла около 17:10 на 83-м км трассы "Скандинавия". По предварительным данным, водитель Toyota выехал на встречную и столкнулся с "Уралом" с полуприцепом, который принадлежит Западному военному округу. Среди военных пострадавших нет.

Несколько дней назад при столкновении мотоцикла и велосипеда в Ленобласти погибли двое.

Фото: Telegram / ivbg.ru Ленинградская область