В Ленобласти выявлено 58 новых случаев коронавируса в 30 населенных пунктах

Всего в регионе насчитывается 2253 зараженных.

По состоянию на вторник, 26 мая, в Ленинградской области обнаружено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Заболевание диагностировано у жителей Ефимовского, Анисимово, Волосово, Кикерино, Бегуниц, Сумино, Курска, Яблониц, Волхова, Мурино, Янино-1, Сертолово, Кузьмоловского, Новосаратовки, Выборга, Каменногорска, Лесогорского, Гатчины, Сиверского, Вырицы, Елизаветино, Нового Света, Кингисеппа, Кингисеппского, Киришей, Кировска, Шлиссельбурга, Отрадного, Назии, Подпорожья, Кузнечного, Портового, Старополья, Тельмана.

Общее количество зараженных в Ленобласти составили 2253 человека. Выздоровели 1115 граждан, 11 умерли.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге выявили 363 новых случая коронавируса.

Фото: Puter.TV