Из больниц выписали 154 человека.

За последние сутки в России подтвердили 8 915 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 3 668 случаев (41,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)​.

В Петербурге выявили 363 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 58. Умерли за последние сутки 174 человека, в том числе 12 человек в Петербурге и 2 человека в Ленобласти.

За последние сутки выписано 12 331 человек, в том числе 154 пациента в Петербурге и 89 в Ленобласти.

Фото: Piter.TV