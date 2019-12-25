За время эпидемии коронавируса в РФ от инфекции погибло 3 807 человек.

В России за последние сутки от коронавируса умерло 174 человека. Об этом сообщили представители информационного центра по борьбе с распространением коронавируса. Большая часть жертв зарегистрирована в Москве - 76 человек, Дагестане - 21 человек, Петербурге - 12 человек, Подмосковье - 9 человек, Нижегородской области - 7 человек. Пятеро пациентов скончалось в Смоленской области и Северной Осетии, четверо - в Орловской, трое - в Калининградской и Саратовской областях.

По два пациента от COVID-19 скончались в Свердловской, Ленинградской областях, а также в Пермском, Приморском, Алтайском и Краснодарском краях. По одной жертве коронавируса медики зафиксировали во Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской, Томской областях, а также Калмыкии, Коми, Ингушетии, Ставропольском крае, ЕАО.

За все время распространения коронавируса в РФ от инфекции погибло 3 807 человек.

