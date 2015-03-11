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В Ленобласти выделили 50 миллионов рублей на субсидии садоводствам
Сегодня, 16:36
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nastya960

В Ленобласти выделили 50 миллионов рублей на субсидии садоводствам

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Средства направят на строительство и реконструкцию систем мелиорации, газо-, водо и электро-снабжения.

Субсидии на общую сумму 50 миллионов рублей получат садоводческие товарищества Ленобласти. Данные средства предназначены для обустройства инженерной инфраструктуры в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

Средства направят на строительство и реконструкцию систем мелиорации, газо-, водо и электро-снабжения. Дачникам компенсируют 90% работ. Для получения финансовой поддержки садоводства должны направить заявку до 15 апреля в Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. В конкурсе могут принять участия садоводства, в которых минимум 50% участников постоянно живут на территории Ленобласти.

В прошлом году субсидии получили 25 садоводств.

Ленобласть и Сбербанк будут сотрудничать в цифровизации.

Фото: pixabay

Теги: дачи, садоводства, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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