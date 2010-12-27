В Ленобласти выбрали председателя комитета по природным ресурсам

Им стал бывший юрист.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Павла Немчинова председателем комитета по природным ресурсам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Ранее Павел Немчинов был начальником департамента лесного комплекса. Он родился в 1981 году в Гатчине. В 2003 окончил Санкт-Петербургский государственный университет (юриспруденция). Работал юристом в нескольких компаниях. С 2014 года поступил на службу в администрацию Ленинградской области. За все это время успел побывать заместителем председателя комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности, заместителем главы комитета государственного экологического надзора, заместителем председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Ранее был назначен новый председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Фото: Павел Немчинов/ ВК