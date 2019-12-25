В Ленобласти выбрали лучшие школы и детские сады

Конкурс "Школа года" прошел в режиме онлайн.

В Ленинградской области подвели итоги конкурса "Школа года". На период эпидемии учебные заведения соревновались в дистанционном режиме. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Призовые места заняли несколько учреждений дошкольного и общего образования. В номинации "Городская школа" лучшей была признана гимназия в Кингисеппе, победа в номинации "Сельская школа" досталась Лесколовскому центру образования . Среди дошкольных образовательных учреждений первое место занял Сланцевский детский сад №7 общеразвивающего типа. Все победители удостоены премий в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, лауреатами стали Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова, Сельцовская СОШ Волосовского района и Детский сад № 29 "Сказка" Ломоносовского района. Им присуждена награда в 300 тысяч рублей.

Церемония награждения намечена на время празднования Дня учителя.

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Фото: Piter.TV