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В Ленобласти выбрали лучшие школы и детские сады
Сегодня, 17:23
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В Ленобласти выбрали лучшие школы и детские сады

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Конкурс "Школа года" прошел в режиме онлайн.

В Ленинградской области подвели итоги конкурса "Школа года". На период эпидемии учебные заведения соревновались в дистанционном режиме. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Призовые места заняли несколько учреждений дошкольного и общего образования. В номинации "Городская школа" лучшей была признана гимназия в Кингисеппе, победа в  номинации "Сельская школа" досталась Лесколовскому центру образования . Среди дошкольных образовательных учреждений первое место занял Сланцевский детский сад №7 общеразвивающего типа. Все победители удостоены премий в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, лауреатами стали Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова, Сельцовская СОШ Волосовского района и Детский сад № 29 "Сказка" Ломоносовского района. Им присуждена награда в 300 тысяч рублей.

Церемония награждения намечена на время празднования Дня учителя.

Ранее мы рассказали о том, что садоводства Ленобласти могут побороться за финансирование инженерных работ..

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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