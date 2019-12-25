Садоводства Ленобласти могут побороться за финансирование инженерных работ

СНТ 47-ого имеют возможность принять участие в программе "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области". В ее рамках правительство выделит субсидии на ремонт объектов инженерной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Так, власти обеспечат до 80% финансовых вложений на установку и реконструкцию электросетей, счетчиков, водо- и газопроводов и дорог. Всего из региональной казны будет выделено 60 миллионов рублей.
Программа проходит в два этапа. Первый из них завершился в марте: 40,5 миллионов рублей перечислено в пользу 20 садоводств.
Заявки на второй конкурсный этап будут принимать до 20 июля. Подробная информация размещена на сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти уничтожают борщевик вдоль обочин дорог.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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