В Ленобласти в воскресенье будет тепло

Днем ожидается до +7 градусов.

В воскресенье, 13 марта, в Ленобласти будет облачная погода с прояснениями. Существенных осадков в регионе не ожидается. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В Ленобласти ночью температура опустится до -2…-7 градусов, а днем столбик термометра покажет от +2 до +7 градусов. Ветер будет дуть с запада, его скорость составит 2-7 метров в секунду.

В течение суток атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти двухлетний ребенок получил перелом кости черепа в детском саду.

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