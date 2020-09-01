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В Ленобласти двухлетний ребенок получил перелом кости черепа в детском саду
Сегодня, 14:48
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В Ленобласти двухлетний ребенок получил перелом кости черепа в детском саду

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Отец привез ребенка в детский сад в 08:30, примерно через час малыша отвезли в больницу.

Во Всеволожском районе Ленобласти двухлетний мальчик в частном детском саду получил сотрясение, а также перелом кости черепа. Об этом сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленобласти.

Отмечается, что отец привез ребенка в детский сад примерно в 08:30, а через час малыша отвезли в больницу, где у него диагностировали сотрясение головного мозга и перелом затылочной кости.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в стационарах Петербурга находятся более 3 тыс. пациентов с COVID-19 и пневмониями. 

Фото: pixabay 

Теги: детский сад, ребенок пострадал в детском саду, скорая медицинская помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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