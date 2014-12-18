В стационарах Петербурга находятся более 3 тыс. пациентов с COVID-19 и пневмониями

В Петербурге в стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 3148 пациентов. За сутки поступили 199 пациентов, говорится в эпидемиологической справке на сайте городской администрации.
При этом в городе за прошедшие сутки был выявлен 2381 случай заражения COVID-19. Умерли за последние 24 часа от коронавируса 37 пациентов.
В настоящий момент в Петербурге больных COVID-19 принимают 16 стационаров. Из них 13 городских и три федеральных.
Ранее мы сообщали, что в Красносельском районе появится поликлиника бережливого типа.
Фото: pixabay
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