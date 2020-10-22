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В Ленобласти в шестой раз прошел выездной День донора
Сегодня, 8:22
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nastya960

В Ленобласти в шестой раз прошел выездной День донора

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Удалось получить 15 литров крови.

Общественная палата Ленинградской области совместно с Центром крови в шестой раз организовали выездной День донора. В результате мероприятия стали 15 литров донорской крови. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

За время пандемии подобная акция была проведена трижды. Донорами становились члены Общественной палаты и ее аппарата, сотрудники комитетов областного правительства и бюджетных учреждений региона.

В этот раз стать донорами захотели 50 человек, но до донации допустили только 34 из них.

В январе петербургские учреждения службы крови заготовили более 708 л антиковидной плазмы.

Фото: Piter.tv

Теги: донорство, кровь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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