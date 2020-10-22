В Ленобласти в шестой раз прошел выездной День донора

Общественная палата Ленинградской области совместно с Центром крови в шестой раз организовали выездной День донора. В результате мероприятия стали 15 литров донорской крови. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.
За время пандемии подобная акция была проведена трижды. Донорами становились члены Общественной палаты и ее аппарата, сотрудники комитетов областного правительства и бюджетных учреждений региона.
В этот раз стать донорами захотели 50 человек, но до донации допустили только 34 из них.
В январе петербургские учреждения службы крови заготовили более 708 л антиковидной плазмы.
Фото: Piter.tv
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