В Ленобласти в лесу нашли останки четырех человек. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
Как стало известно, останки нашла женщина в 110 метрах от автодороги около деревни Ямки. На экспертизу отправили два черепа и костные останки, предположительно, четырех человек. Давность захоронения костных останков эксперт СМЭ определить не смог.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
В марте после обнаружения в парке детского скелета возбудили уголовное дело.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все