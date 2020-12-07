Давность захоронения костных останков эксперт СМЭ определить не смог.

В Ленобласти в лесу нашли останки четырех человек. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Как стало известно, останки нашла женщина в 110 метрах от автодороги около деревни Ямки. На экспертизу отправили два черепа и костные останки, предположительно, четырех человек. Давность захоронения костных останков эксперт СМЭ определить не смог.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

В марте после обнаружения в парке детского скелета возбудили уголовное дело.

Фото: pixabay