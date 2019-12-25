В Ленобласти в лагерях на зимних каникулах отдохнут около 6 тысяч детей

В лагеря отправятся и дети медиков, которые получили путевки бесплатно.

В Ленобласти новогодние каникулы в лагерях проведут порядка шести тысяч детей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора 47 региона Александра Дрозденко.

На территории Ленобласти откроют 30 лагерей, но они будут работать с загрузкой под 50%. Родители побывать на территории оздоровительных организаций не смогут. Увидеть своего ребенка можно с помощью онлайн-платформы.

В лагеря отправятся и дети медиков, которые получили путевки бесплатно.

Петербуржцы пожаловались на отсутствие детских подарков от муниципальных администраций.

Фото: Piter.tv