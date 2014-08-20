В Ленобласти в этом году высадили почти 7 тысяч гектаров леса

Под посадки леса в следующем году подготовлено 6 тысяч га почв.

Ленинградская область выполнила план национального проекта "Экология" по лесовосстановлению. Показатель отношения площади вырубленных и погибших насаждений к площади лесовосстановления составил 82%. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Искусственное лесовосстановление выполнено на площади 6,7 тысячи га, уход за молодыми саженцами прошлых лет проверен на площади 15,1 тысячи га, под посадки леса в следующем году подготовлено 6 тысяч га почв.

Ранее стало известно, что в Ленобласти пенсионеров освободили от уплаты налога на автомобиль.

Фото: пресс-служба регионального правительства