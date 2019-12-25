В Ленобласти увеличилось количество самозанятых

На данный момент статус "самозанятый" получили 10 575 граждан в Ленинградской области. Регистрация ведется в рамках областного подпроекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Отметим, что самозанятые не платят подоходный налог в том случае, если их заработок составляет 2,4 миллиона рублей. Тем не менее, сохраняется налог от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическим лицам в размере 4%. Кроме того, необходимо отчислять 6% от продаж для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Напомним, что на период эпидемии коронавируса самозанятым гражданам было начислено по 7 тысяч рублей в апреле и мае, а также по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.
Фото: Pixabay
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