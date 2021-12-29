В Ленобласти увеличили размеры прожиточного минимума и социальных выплат

Размер прожиточного минимума на душу населения составит 12 781 рубль.

В Ленобласти утвердили новый размер прожиточного минимума на 2022 год. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе администрации региона.

Прожиточный минимум на душу населения увеличился с 12 070 рублей до 12 781 рубль, для трудоспособного населения – с 13 156 рублей до 13 931 рубля, для пенсионеров – с 10 618 рублей до 10 992 рубля и для детей – с 11 780 рублей до 12 398 рублей.

Также в области увеличились размеры социальных выплат для семей с детьми. С этого года с 11 266 рублей до 12 398 рублей увеличено ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей. Также выросли размеры ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. С 1 января этого года они составили 6 199 рублей, 9 298,5 рублей и 12 398 рублей. Получить выплаты смогут семьи, средний доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Рост величины прожиточного минимума трудоспособного населения повлек увеличение выплат при поиске работы в рамках соцконтракта. В частности, ежемесячное пособие для безработных выросло с 12231 рублей до 13931 рублей, а пособие на поиск работы изменилось с 6 115,5 до 6 965,5 рублей.

Увеличение прожиточного минимума пенсионера также повлекло увеличение региональной социальной доплаты к пенсии в этом году с 10 359 до 10 992 рублей. Доплата теперь будет осуществляться в беззаявительном порядке.

В Петербурге прожиточный минимум на 2022 год вырастет на 732 рубля.

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