В Ленобласти установили памятник грузовику ГАЗ-63А

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО восстановили ГАЗ-63 и установили его в виде памятника в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ЗВО.
ГАЗ-63 был первым серийным советским автомобилем с полным приводом и составлявшим основу автомобильного парка Советской Армии в первые послевоенные десятилетия. Военные восстановили и поставили на ход уникальную модель выпуска 1952 года ГАЗ-63А БМЗ Р-188, являющуюся передвижной радиостанцией. Сообщается, что на церемонии открытия памятника автомобиль заехал на постамент.
Советским и российским воинам-ремонтникам, верным сынам Отечества, посвящается
гласит надпись на памятнике.
Ранее мы писали, что в Сестрорецке демонтирован памятник с виндсерфингом.
Фото: пресс-служба ЗВО.
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