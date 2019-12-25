  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти установили памятник грузовику ГАЗ-63А
Сегодня, 19:07
102
smirenny

В Ленобласти установили памятник грузовику ГАЗ-63А

0 0

Открытие памятника приурочено к юбилею Победы.

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО восстановили ГАЗ-63 и установили его в виде памятника в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ЗВО. 

ГАЗ-63 был первым серийным советским автомобилем с полным приводом и составлявшим основу автомобильного парка Советской Армии в первые послевоенные десятилетия. Военные восстановили и поставили на ход уникальную модель выпуска 1952 года ГАЗ-63А БМЗ Р-188, являющуюся передвижной радиостанцией. Сообщается, что на церемонии открытия памятника автомобиль заехал на постамент. 

Советским и российским воинам-ремонтникам, верным сынам Отечества, посвящается

гласит надпись на памятнике.

Ранее мы писали, что в Сестрорецке демонтирован памятник с виндсерфингом.

Фото: пресс-служба ЗВО.

 

Теги: вов, день победы, памятник грузовику вов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии