В Сестрорецке демонтирован памятник с виндсерфингом

Местные жители засняли процесс на видео.

Вечером в субботу, 16 мая, жители Сестрорецка зафиксировали, как со своего прежнего места уходит памятник виндсерфингу. Пользователи локальных сообществ предположили, что известный монумент уходит на реставрацию или "к кому-то на дачу".

По данным портала 78.ru, данную скульптурную композицию местные жители называют самым ранним монументом с виндсерфингом в России. Монумент появился на берегу озера Разлив в 1978 году одновременно со зданием "Муравейник" и комплексом "Северный пляж".

Создатель композиции неизвестен, никакой "авторской" таблички на монументе нет.

Видео: ВКонтакте / НОВОСТИ СЕСТРОРЕЦКА