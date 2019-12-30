В Ленобласти умерла 10-месячная девочка, съев что-то с новогоднего стола

В Кировском районе Ленинградской области спустя два дня после празднования Нового года умерла маленькая девочка, сообщил 47news.
В больнице города Кировска 2 января около 16:00 констатировали смерть10-месячной девочки, которую забрали из дома в садоводстве "Восход-2". Малышка скончалась в карете скорой помощи по пути в медучреждение.
Родители ребенка рассказали, что накануне девочка съела сыр или что-то другое с новогоднего стола. Позже у малышки настолько раздуло живот, что она не смогла дышать.
Причины и обстоятельства гибели устанавливаются.
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Фото: Pixabay
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