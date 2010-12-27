В Ленобласти рабочего убили из-за 65 тысяч рублей

Гражданин Республики Беларусь занимался строительными и отделочными работами в садоводческих товариществах.

Гражданина Республики Беларусь нашли мертвым в лесу Ленинградской области. Об этом сообщает Следком Ленобласти.

В начале июля началось расследование уголовного дела по факту исчезновения 40-летнего мужчины из Белоруссии. В ходе расследования выяснилось, что мужчина занимался строительными и отделочными работами в садоводческих товариществах Ленинградской области и после получения выплат за работы (65 тысяч рублей) он просто пропал.

Следователи смогли найти причастного к исчезновению. Им оказался 40-летний житель поселка Новая Ропша, который уже привлекался к уголовной ответственности. В ходе проведения следственных действий с участием подозреваемого в лесу, расположенном в 2,5 км от садоводства "Пульман" Ломоносовского района, было найдено и тело погибшего, и орудие убийства.

По версии следствия, в конце июня, подозреваемый под предлогом новой работы вывез потерпевшего в лес и застрелил.

Расследование дела продолжается.

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Фото: Piter.tv