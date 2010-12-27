В Ленобласти трехлетнюю девочку убило током

Она из любопытства подошла к насосу, который качал воду в бассейн.

В СНТ "Ласточка" Кировского района Ленобласти ребенка убило разрядом электрического тока. Об этом сообщает Следком по Ленинградской области.

Проводится проверка по факту гибели трехлетней девочки. По предварительным данным, вчера, 29 июля, ребенок подошел к электрическому насосу, который качал воду в бассейн и стал трогать его. В результате он получил удар током.

В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинского исследования тела и доследственной проверки.

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