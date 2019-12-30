В Ленобласти стоимость ритуальных услуг уравняют с 2021 года

За данной сферой будет следить региональная администрация.

Депутаты ЗакСа Ленобласти 29 декабря приняли сразу в трёх чтениях законопроект, касающийся сферы ритуальных услуг. Полномочия перераспределили между муниципалами и правительством.

Авторы законопроекта считают, что в Ленобласти необходимо установить единые подходы в области ритуальных услуг. С принятием поправок за качество услуг, их стоимость, за установление размера бесплатного участка, правил погребения будет отвечать региональная администрация.

Закон должен вступить в силу с начала 2021 года.

В прошлом году в Петербурге начали зачищать "ритуальный" рынок.

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