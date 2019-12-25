В Ленобласти сталкеры спасли провалившегося в открытый люк лисенка

В ходе операции не пострадал ни зверь, ни люди.

В субботу, 12 сентября, участники клуба "Сталкер Северо-запад" в ходе полевой игры неподалеку от деревни Гостилицы в Ленобласти спасли лисенка, который провалился в открытый люк. Об этом они рассказали в своем Instagram.

Молодая лисица сидела на глубине около пяти метров на куче мусора. Спасатели нашли веревку, сделали петлю и спустили вниз. Но лисице не понравилась эта затея, и она дважды перекусила веревку. Только на третий раз хищницу удалось загнать в ловушку и вытащить.

"С виду зверь очень красивый, но дикий и агрессивный", - поделились своими впечатлениями сталкеры.

Среди спасавших были профессиональные охотники. Они все сделали грамотно, поэтому не пострадал ни зверь, ни люди.

Ранее мы писали, что неравнодушные горожане спасли котенка на улице Куйбышева.

Фото: Instagram / stalkerstriker