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В Ленобласти спасли тюлененка

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Теперь в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих тридцать пациентов, не считая завсегдатая Крошика.

В пятницу, 8 мая, в Ленобласти спасли тощего серого тюлененка. Об этом рассказали сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" на официальной странице фонда в социальной сети "Вконтакте". 

"Тюленёнок болен чем-то непонятным, так что будем лечить его сразу от всего"

Отметили спасатели

Теперь в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих тридцать пациентов, не считая завсегдатая Крошика.

Ранее мы писали, что с жителями Петербурга поделились видео отдыхающих тюленей.

Видео: vk.com/sealrescue

 

Теги: видео, животные, нерпы, тюлени, тюлень, фонд спасения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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