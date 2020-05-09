В Ленобласти спасли тюлененка

Теперь в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих тридцать пациентов, не считая завсегдатая Крошика.

В пятницу, 8 мая, в Ленобласти спасли тощего серого тюлененка. Об этом рассказали сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" на официальной странице фонда в социальной сети "Вконтакте".

"Тюленёнок болен чем-то непонятным, так что будем лечить его сразу от всего" Отметили спасатели

Теперь в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих тридцать пациентов, не считая завсегдатая Крошика.

Ранее мы писали, что с жителями Петербурга поделились видео отдыхающих тюленей.

Видео: vk.com/sealrescue