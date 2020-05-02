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С жителями Петербурга поделились видео отдыхающих тюленей

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В ролике ранее спасенные животные отдыхают и "тюленятся" на импровизированном пляже.

В субботу, 2  мая, сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" поделились видеозаписью со своими подопечными на официальной странице фонда в социальной сети "Вконтакте". 

В ролике ранее спасенные животные отдыхают и "тюленятся" на импровизированном пляже.

"Смотрю на это видео и понимаю, что все эти счастливые животные вряд ли остались бы в живых, если бы не спасатели. Такое счастье, что сейчас  их ничто не беспокоит" 

Отметил один из комментаторов

Ранее мы писали, что в лесу у Финского залива нашли ослабшего и поклеванного птицами серого тюлененка.

Видео: vk.com/sealrescue

Теги: видео, животные, милота, тюлени
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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