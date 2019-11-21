В Ленобласти создали рабочую группу по взаимодействию с Петербургом в сфере ТКО

В октябре регионы подписали соглашение по созданию единого оператора по обращению с отходами.

В Ленобласти появится рабочая группа, которая займется разработкой единой концепции обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях Ленинградской области и Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новый совещательный орган будет анализировать текущую ситуацию, сформирует предложения для взаимодействия субъектов, обеспечит это взаимодействие по вопросами обращения с ТКО. Состав рабочей группы: руководители комитетов по обращению с отходами, по природным ресурсам, по управлению государственным имуществом, государственного экологического надзора, правового обеспечения, комитета финансов и градостроительной политики под председательством вице-губернатора Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.

Ранее мы писали, что названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV