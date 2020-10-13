Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы. Об этом во время заседания комитета Госдумы по экологии и окружающей среде рассказал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Чиновник заявил, что в антирейтинг попали Хабаровский край, Тува, Еврейская автономная область и Архангельская область.
Я вынужден назвать субъекты, где реформа пока идет тяжело, и результатов ее мы не наблюдаем. Это Хабаровский край, республика Тыва, Еврейская автономная область, Архангельская область
Дмитрий Кобылкин, глава Минприроды
По словам министра, в России лидерами по реформированию системы обращения с отходами (ТКО) считаются Московская, Нижегородская области, Тюменская, Ивановская и Саратовская области, а также Татарстан и Мордовия.
Напомним, что реформа началась реализовываться по стране с 2019 года.
Аудитор Счетной палаты резко высказался о "мусорной" реформе.
Видео: duma.gov.ru
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