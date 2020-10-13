Дмитрий Кобылкин представил неуспевающие в реализации реформы регионы, а также лидеров.

Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы. Об этом во время заседания комитета Госдумы по экологии и окружающей среде рассказал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Чиновник заявил, что в антирейтинг попали Хабаровский край, Тува, Еврейская автономная область и Архангельская область.

Я вынужден назвать субъекты, где реформа пока идет тяжело, и результатов ее мы не наблюдаем. Это Хабаровский край, республика Тыва, Еврейская автономная область, Архангельская область Дмитрий Кобылкин, глава Минприроды

По словам министра, в России лидерами по реформированию системы обращения с отходами (ТКО) считаются Московская, Нижегородская области, Тюменская, Ивановская и Саратовская области, а также Татарстан и Мордовия.

Напомним, что реформа началась реализовываться по стране с 2019 года.

Аудитор Счетной палаты резко высказался о "мусорной" реформе.

Видео: duma.gov.ru