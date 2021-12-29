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В Ленобласти составили план достройки всех проблемных объектов
Сегодня, 18:46
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В Ленобласти составили план достройки всех проблемных объектов

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На сегодня в списке Фонда развития территорий числятся 104 проблемных объекта.

В четверг, 13 января, в Ленобласти состоялась рабочая встреча, в ходе которой заместитель председателя областного правительства Евгений Барановский представил губернатору Александру Дрозденко план восстановления прав пострадавших дольщиков по всем объектам-долгостроям до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Восстанавливать права обманутых дольщиков власти будут с помощью инвесторов, а также используя механизмы федерального Фонда развития территорий. Дрозденко поручил, начиная с 20 января, провести встречи с дольщиками каждого долгостроя и рассказать им план действий. 

На сегодня в списке Фонда развития территорий числятся 104 проблемных объекта. В этом году организация планирует достроить 50 домов. После чего Фонду передадут еще более 20 домов. Инвесторы же будут достраивать 28 долгостроев. 

Ранее мы писали, что до 2025 года правительство Ленобласти и Фонд защиты прав дольщиков намерены направить по более 7 млрд рублей для решения проблем обманутых граждан.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: долгострои, план достройки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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