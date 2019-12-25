В Ленобласти собрали свыше 700 подписей в поддержку бывшего директора Лукашевской школы

Руководитель учебного заведения отказался принимать ремонт, который не соответствовал ожиданиям, а затем потерял должность по "административным" причинам.

Утром в воскресенье, 14 ноября, петиция в поддержку уволенного директора Лукашевской школы собрала 730 подписей. Об этом сообщили на портале 47channel.

Авторы документа требуют от администрации района восстановления бывшего директора в должности. В петиции родители и учителя указали заслуги педагога в сфере образования.

Напомним, что руководитель учебного заведения отказался принимать ремонт, который не соответствовал ожиданиям, а затем потерял должность по "административным" причинам.

Ранее на Piter.tv сообщили, что учительница, уволенная за блог 18+, планирует создать в Петербурге центр помощи по вопросам полового воспитания.

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