В Ленобласти в 101 год скончался ветеран Великой Отечественной войны

Александр Перепёлкин умер в своём доме в посёлке Ленинское Выборгского района Ленобласти.

В Ленобласти ранним утром 7 ноября скончался 101-летний ветеран Великой Отечественной войны, зенитчик Александр Перепёлкин. Об этом сообщило издание 47news.

Александр Перепёлкин умер в своём доме в посёлке Ленинское Выборгского района Ленобласти. Известно, что в возрасте ста лет он переболел коронавирусом, позже сделал прививку от COVID-19. При жизни он несколько раз говорил о том, что хочет быть похоронен на Репинском кладбище, на участке для ветеранов.

Александр Перепёлкин в военкомате оказался сразу после школы, был распределён в артиллерийское училище, войну встретил в 21 год. С началом блокады он защищал мосты через Неву, Дорогу жизни через Ладогу, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, освобождал Карельский перешеек. Имеет множество наград.

В середине октября в Петербурге простились с ветераном Зинаидой Корнеевой, которая собрала 4,5 млн для медиков.

Фото: 47news (семейный архив Александра Перепелкина)