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В Ленобласти школьник получил ранение глаза из пневмата от одноклассника
Сегодня, 12:52
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В Ленобласти школьник получил ранение глаза из пневмата от одноклассника

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В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Полиция проводит проверку по факту ранения 13-летнего школьника в садоводстве "Нижняя Колония" Ломоносовского района.

21 декабря в 21:30 в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации подростка в тяжёлом состоянии. Врачи извлекли из глаза мальчика пулю от пневматического пистолета.

По предварительной информации, травму школьнику мог нанести его одноклассник, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ведется проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан угрожавший грузчику муляжом гранаты и пневматом на улице Турку.

Фото: Piter.TV

Теги: петербургская полиция, травмирование подростка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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