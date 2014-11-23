В Ленобласти школьник получил ранение глаза из пневмата от одноклассника

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Полиция проводит проверку по факту ранения 13-летнего школьника в садоводстве "Нижняя Колония" Ломоносовского района.

21 декабря в 21:30 в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации подростка в тяжёлом состоянии. Врачи извлекли из глаза мальчика пулю от пневматического пистолета.

По предварительной информации, травму школьнику мог нанести его одноклассник, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ведется проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан угрожавший грузчику муляжом гранаты и пневматом на улице Турку.

Фото: Piter.TV