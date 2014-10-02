В Ленобласти сезон навигации завершится 12 ноября

С 12 ноября выход в акватории запрещен всем малым плавсредствам.

В Ленобласти с 12 ноября закроется навигация для маломерных судов на водных объектах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Соответствующее распоряжение 9 ноября подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. С 12 ноября выход в акватории запрещен всем малым плавсредствам за исключением судов, осуществляющих разрешенный вылов рыбы.

Завершение навигации связано с понижением среднесуточных температур воздуха.

В Петербурге с 8 ноября закрылась навигация по рекам и каналам.

Фото: правительство Ленобласти