В Ленобласти сезон навигации завершится 12 ноября

В Ленобласти с 12 ноября закроется навигация для маломерных судов на водных объектах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Соответствующее распоряжение 9 ноября подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. С 12 ноября выход в акватории запрещен всем малым плавсредствам за исключением судов, осуществляющих разрешенный вылов рыбы.
Завершение навигации связано с понижением среднесуточных температур воздуха.
В Петербурге с 8 ноября закрылась навигация по рекам и каналам.
Фото: правительство Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все