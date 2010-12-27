За неделю в Ленобласти рыбаков оштрафовали на 227 тысяч рублей

Также удалось взыскать штрафы на 257 тысяч рублей.

Сотрудники Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству представили отчеты за прошедшую неделю.

Всего за неделю в отношении рыбаков в Ленинградской области было возбуждено 10 административных дел, общая сумма штрафа составила 227,1 тысячи рублей.

Также за прошедшую неделю взыскали штрафов более чем на 257 тысяч рублей, изъяли 66 орудий лова и одно транспортное средство.

Ранее на Финском заливе спасли с отколовшейся льдины 16 рыбаков.

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