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За неделю в Ленобласти рыбаков оштрафовали на 227 тысяч рублей
Сегодня, 9:09
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nastya960

За неделю в Ленобласти рыбаков оштрафовали на 227 тысяч рублей

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Также удалось взыскать штрафы на 257 тысяч рублей.

Сотрудники Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству представили отчеты за прошедшую неделю.

Всего за неделю в отношении рыбаков в Ленинградской области было возбуждено 10 административных дел, общая сумма штрафа составила 227,1 тысячи рублей.

Также за прошедшую неделю взыскали штрафов более чем на 257 тысяч рублей, изъяли 66 орудий лова и одно транспортное средство.

Ранее на Финском заливе спасли с отколовшейся льдины 16 рыбаков.
Фото: pixabay

Теги: рыба, рыбаки, штраф
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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