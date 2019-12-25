В Ленобласти разрешили проводить выпускные в школах и детсадах

Школьные выпускные и утренники в детсадах Ленобласти в этом году пройдут в традиционном очном формате. При этом обязательно соблюдение противоэпидемических мер. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Родителям будет разрешено присутствовать на выпускных детей.
На данный момент ведётся разработка программы главного областного "Ленинградского выпускного", который состоится в БКЗ "Октябрьский".
Ранее петербургским родителям разрешили присутствовать на выпускных в детских садах.
Фото: Pixabay
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