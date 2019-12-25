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В Ленобласти разрешили проводить выпускные в школах и детсадах
Сегодня, 16:26
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nastya960

В Ленобласти разрешили проводить выпускные в школах и детсадах

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Родителям также будет разрешено присутствовать на празднике.

Школьные выпускные и утренники в детсадах Ленобласти в этом году пройдут в традиционном очном формате. При этом обязательно соблюдение противоэпидемических мер. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Родителям будет разрешено присутствовать на выпускных детей. 

На данный момент ведётся разработка программы главного областного "Ленинградского выпускного", который состоится в БКЗ "Октябрьский".

Ранее петербургским родителям разрешили присутствовать на выпускных в детских садах.

Фото: Pixabay

Теги: выпускной, детский сад, школа
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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