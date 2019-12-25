В Ленобласти разберутся с ценами на имбирь

До губернатора области дошли жалобы, что имбирь стоит 500 рублей.

В Ленинградской области пройдут рейды из-за подорожавшего имбиря. Такое решение принял губернатор области Александр Дрозденко.

Глава региона поручил разобраться с повышением цен после того, как на это пожаловалась местная жительница. Впервые цены на корень имбиря взлетели в апреле, когда появились слухи о его чудесных свойствах исцеления от коронавируса. До пандемии цены варьировались от 200 до 300 рублей за килограмм. Сейчас цена за кило может подняться до 600 рублей.

В УФАС не видят нарушений в связи с подорожанием имбиря, потому что он не является продуктом первой необходимости, поэтому специалисты не могут ходатайствовать о снижении цен.

Ранее мы писали, что правительство подготовило законопроект о праве вводить регулируемые цены на продукты.

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