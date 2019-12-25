Эпидемиолог рассказал о народных средствах профилактики коронавируса

Все народные средства не могут заменить соблюдение простейших противоэпидемических мер.

На профилактику коронавирусной инфекции народными методами россияне могут потратить до 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Некоторые люди пьют гранатовый сок и сок черноплодной рябины, употребляют витамин D. Однако все это никак не снизит вирусную нагрузку. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

Специалист отметил, что все эти народные средства не могут заменить соблюдение простейших противоэпидемических мер. Нужно не забывать чаще мыть руки, соблюдать дистанцию и носить маску.

Все народные средства, будь то чеснок, имбирь, гранат, хороши только в качестве дополнительной профилактики. Злоупотреблять этим не стоит. А витамин D3 вообще можно пить только подтверждения дефицита лабораторным методом.

Александр Выгоняйлов привел пример, как один россиянин сжег себе слизистую носа частыми промываниями носоглотки солевым раствором. У него пропало обоняние, он подумал, что заболел коронавирусом, но это оказалось не так. Промывать нос и рот теплой проточной водой можно по возвращении домой, переусердствовать с солевыми растворами не стоит.

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Фото: Piter.tv