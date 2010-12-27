В 2020 году в Ленобласти проведут гонку "Северный лес"

Последний раз мероприятие проводили 5 лет назад.

В 2020 году в Ленобласти вновь проведут гонку "Северный лес". Маршрут пройдет по Выборгскому и Приозерскому районам.

Соревнование внедорожников состоится с 6 по 9 февраля. Гонка пройдет в статусе I этапа Кубка мира FIA по бахам и I этапа чемпионата России по ралли-рейдам. С 2003 до 2014 года соревнование проводилось в Приозерском районе, не считая перерыва с 2011 до 2012 года. Затем в 2015 году мероприятие перенесли в Карелию.

"Игора Драйв" окажет помощь в организации ралли. На территории комплекса установят зрительную зону и все основные службы проводимого мероприятия. На данный момент организаторы занимаются прокладкой маршрута. Пока известно, что гонщиков ждет бездорожье и дикие лесные дороги. Организатор события пообещал, что в этом году "Северный лес" пройдет в новом формате.

Ранее Piter.TV сообщил, что в страшном ДТП под Всеволожском пострадали четыре человека.

Фото: pixabay.com