Соревнование проводится с 2003 года на территории Карелии и Ленобласти.

В Ленобласти прошел первый этап Кубка мира "Россия – Северный Лес".

В 2020 году соревнование прошло в новом формате. Комплекс "Игора Драйв" позволил сделать мероприятие более комфортным для болельщиков. Территория комплекса занимает около 100 гектаров и расположена в 54 км от Санкт-Петербурга. Здесь проходят 10 трасс для авто-мотоспорта. Также "Игора Драйв" поддерживает другие технические виды спорта и развлечения.

Обычно зрителю сложно увидеть, как экипажи преодолевают внедорожную трассу – такова специфика этой дисциплины автоспорта. Теперь же, все, кто пока не знаком с автомобильными соревнованиями, смогут приобщиться к автоспортивной культуре. - рассказал директор "Россия – Северный Лес" Сергей Лебедев

Гонка стала первым событием в спортивном календаре 2020 года. Болельщики приехали из разных уголков России, чтобы посетить международное событие и насладиться красотой и драйвом зимних автогонок.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что автомобилист ударил инспектора ДПС в Ленобласти.

Видео: Piter.TV