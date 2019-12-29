Автомобилист ударил инспектора ДПС в Ленобласти

Водителю предлагали пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Водитель из Ленобласти отказался проходить медосвидетельствование и поучил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне 25-летний водитель из Романовки был остановлен для проверки во Всеволожском районе. Во время составления протокола ему предложили пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Мужчина не только отказался, но даже полез на инспектора с кулаками. Полицейскому понадобилась медпомощь, потом он продолжил нести службу.

Следком возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Ранее по Офицерскому переулку ДПС гонялись за нарушителями.

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