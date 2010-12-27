В Ленобласти пройдет торжественное открытие центра "Мой бизнес"

На торжественную церемонию приедет глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Сегодня в Ленобласти состоится открытие регионального центра "Мой бизнес". Организация создана для того, чтобы объединять и поддерживать предпринимателей региона.

Центр будет функционировать на базе Фонда поддержки предпринимательства и промышленности региона. Начинающие бизнесмены получат возможность получать различные меры поддержки. Специалисты будут проводить консультации и информирование всех участников бизнес сферы. Помимо этого, работа центра будет сгенерирована с региональными ведомствами.

После торжественного открытия всех участников пригласят на заседание Координационного совета по вопросам развития среднего и малого предпринимательства. В рамках встречи будут озвучены наиболее важные темы, связанные с бизнесом и его планированием.

Ранее Piter.TV сообщил, что в шести районах Ленобласти появятся велодорожки.

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