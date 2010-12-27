В шести районах Ленобласти появятся велодорожки

Первые дороги для велосипедистов появятся в Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском и Кировском районах, а также в Сосновом Бору.

Сеть велосипедных дорожек появится в шести районах Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко считает, что развитие велосипедной инфраструктуры позволит не только разгрузить дорожный трафик, но и вести пропаганду здорового образа жизни.

Это положительно скажется на туристическом потенциале региона. Например, у нас есть идея сделать велосипедный трансграничный маршрут, связав Ленинградскую область с Финляндией, - заявил Александр Дрозденко, губернатор региона.

Был проведен опрос, согласно которому на постоянной основе велосипеды используют лишь 15% жителей. Ещё 30% готовы регулярно пользоваться двухколесным транспортом. Около 68% положительно отреагировали на инициативу властей.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти бобры украли эллектричество.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти