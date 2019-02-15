Легковушка, грузовик и трактор столкнулись на дороге в Ленобласти

Фура и сельская техника перевернуты на бок.

Днем 15 февраля в Ленобласти произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, на 62-м км Гостилицкого шоссе, недалеко от деревни Заостровье, не доезжая около 60-70 км до города Сланцы, столкнулись легковушка, грузовой автомобиль и сельская техника. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Как сообщили свидетели аварии, столкновение было сильным. Фура и трактор перевернулись на бок, легковушка стоит на четырех колесах, однако у нее очень сильные повреждения. На дороге образовалась пробка. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что скорая помощь завалилась на бок в Тихвине.

Видео: Piter.TV