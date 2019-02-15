Скорая помощь завалилась на бок в Тихвине

На месте ДТП работает еще одна бригада медиков.

Утром 15 февраля в Тихвине произошло ДТП с участием скорой помощи. По словам очевидцев, машина медиков завалилась на бок на улице Карла Маркса. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что на место ДТП приехала еще одна бригада скорой помощи. Местные жители заметили водителя автомобиля Lada Vesta. По его словам, он просто остановился, чтобы узнать, не нужна ли помощь. По какой причине случилось ДТП неизвестно. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что на КАД столкнулись три автомобиля.

Видео: Piter.TV