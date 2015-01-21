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В Хабаровском крае столкнулись поезд и машина скорой помощи

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В аварии погиб фельдшер скорой медицинской помощи.

В Хабаровском крае столкнулись поезд и машина скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Авария произошла утром 4 декабря на перегоне Новый Мир – Амурский Разъезд. Установлено, что водитель кареты "скорой" выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего произошло столкновение со поездом.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в результате ДТП погиб фельдшер медицинской помощи. Еще два человека – водитель "скорой" и пациент – были госпитализированы в медицинское учреждение. 

В настоящее время ведется прокурорская проверка. Обстоятельства произошедшего пока не выяснены.

Ранее полиция задержала водителя Cadillac Escalade, устроившего стрельбу в центре Москвы.

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Теги: дтп, дтп с участием скорой, снегоуборочный поезд, хабаровский край
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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emevdes
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Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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