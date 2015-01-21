В аварии погиб фельдшер скорой медицинской помощи.

В Хабаровском крае столкнулись поезд и машина скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Авария произошла утром 4 декабря на перегоне Новый Мир – Амурский Разъезд. Установлено, что водитель кареты "скорой" выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего произошло столкновение со поездом.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в результате ДТП погиб фельдшер медицинской помощи. Еще два человека – водитель "скорой" и пациент – были госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время ведется прокурорская проверка. Обстоятельства произошедшего пока не выяснены.

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