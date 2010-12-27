В Киришах утром произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 07:15. Площадь пожара — 90 кв. м.

На нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши (Ленинградская область) произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 07:15. Площадь пожара — 90 кв. м. По данным специалистов, на заводе загорелась техническая установка, горение происходило из печи. В пресс-службе добавили, что угрозы зданию нет, к настоящему моменту пожар удалось потушить. В результате ЧП никто не пострадал.

Объект принадлежит "Киришинефтеоргсинтезу" (входит в нефтяную компанию "Сургутнефтегаз"). Предприятие ввели в эксплуатацию в 1966 году, оно является главным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской и Ленинградской областей.

Ранее утром на месте пожара в Решетниково нашли два трупа: мужчины и ребенка.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП