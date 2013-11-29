Жителям региона напомнили, что выбрасывать покрышки на площадки ТКО запрещено.

В Ленобласти проходит акция по сбору изношенных покрышек. В этом году сдать старые шины можно во Всеволожском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Акция стартует 15 ноября и будет длиться ровно месяц. Сдать старую резину можно через мастерские и шиномонтажные центры.

Жителям региона напомнили, что выбрасывать покрышки на площадки ТКО запрещено. Их нужно правильно утилизировать. Именно поэтому в регионе и проводят экологическую акцию.

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Фото: Pxhere