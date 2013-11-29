  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти проходит акция по сбору изношенных покрышек
Сегодня, 10:28
202
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти проходит акция по сбору изношенных покрышек

0 0

Жителям региона напомнили, что выбрасывать покрышки на площадки ТКО  запрещено.

В Ленобласти проходит акция по сбору изношенных покрышек. В этом году сдать старые шины можно во Всеволожском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Акция стартует 15 ноября и будет длиться ровно месяц. Сдать старую резину можно через мастерские и шиномонтажные центры.

Жителям региона напомнили, что выбрасывать покрышки на площадки ТКО  запрещено. Их нужно правильно утилизировать. Именно поэтому в регионе и проводят экологическую акцию.

Ранее на Piter.tv: на Мурманском шоссе уничтожили нелегальную свалку.

Фото: Pxhere

Теги: акция, сбор покрышек, утилизация покрышек, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии