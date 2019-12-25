В прошлом году в регионе было введено в эксплуатацию около 3,5 млн квадратных метров жилья.

В Ленобласти продолжается строительство 218 многоквартирных жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

В начале 2021 года 34 застройщика возводили 135 многоквартирных домов с проектным финансированием. На сегодняшний день 59 компаний возводят 218 МКД общей площадью 2,582 млн квадратных метров.

Сейчас федеральный Минфин и Центробанк намерены поддержать строительную отрасль для того, чтобы стабилизировать цены.

В прошлом году в регионе было введено в эксплуатацию около 3,5 млн квадратных метров жилья.

Также Ленобласть продолжает расселение аварийного жилья. До конца 2022 года планируется достроить 10 домов в Янеге, Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Лесколово, в Подпорожье, Ивангороде и Луге.

Фото: правительство Ленобласти