В Ленобласти при надзорном сопровождении введен в эксплуатацию проблемный многоквартирный дом

Ранее в связи с нарушением сроков ввода в эксплуатацию завершение строительства указанного объекта было поставлено на контроль прокуратуры 47 региона.

В Ленинградской области при надзорном сопровождении введен в эксплуатацию проблемный многоквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.



При непосредственном надзорном сопровождении прокуратуры Ленобласти 31 июля 2023 года комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы выдано разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного многоквартирного дома ЖК "Геометрия".

Ранее в связи с нарушением сроков ввода в эксплуатацию завершение строительства указанного объекта было поставлено на контроль прокуратуры 47 региона.

Ранее стало известно, что Дом.РФ профинансирует проблемный ЖК "Ромашки" в Мурино.

Фото: прокуратура Ленобласти