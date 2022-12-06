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В Ленобласти при надзорном сопровождении введен в эксплуатацию проблемный многоквартирный дом
Сегодня, 13:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти при надзорном сопровождении введен в эксплуатацию проблемный многоквартирный дом

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Ранее в связи с нарушением сроков ввода в эксплуатацию завершение строительства указанного объекта было поставлено на контроль прокуратуры 47 региона.

В Ленинградской области при надзорном сопровождении введен в эксплуатацию проблемный многоквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
 
При непосредственном надзорном сопровождении прокуратуры Ленобласти 31 июля 2023 года комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы выдано разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного многоквартирного дома ЖК "Геометрия".

Ранее в связи с нарушением сроков ввода в эксплуатацию завершение строительства указанного объекта было поставлено на контроль прокуратуры 47 региона.

Ранее стало известно, что Дом.РФ профинансирует проблемный ЖК "Ромашки" в Мурино.

Фото: прокуратура Ленобласти

Теги: долгострой, проблемный дом
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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