Дом.РФ профинансирует проблемный ЖК "Ромашки" в Мурино

На завершение строительства четвертого корпуса предусмотрен 1 млрд рублей.

На завершение строительства четвёртого корпуса проблемного ЖК "Ромашки" в Мурино будет направлен 1 млрд рублей. Средства предоставит Дом.РФ.

Ввести корпус в эксплуатацию планируется до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба строительного блока Ленинградской области со ссылкой на заседание комиссии с участием надзорных и следственных органов.

В ходе мероприятия зампред правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский выступил с предложением к застройщику по установке двух широкоформатных камер на третьем корпусе, который уже был введён ранее. Кроме того, в случае ухудшения видовых характеристик жилья будут проведены компенсационные мероприятия, в том числе, будет рассматриваться вопрос о переселении дольщиков в свободные равнозначные квартиры.

Ранее мы сообщили о том, что Общественная палата Ленобласти подписала соглашение с Центром крови.

Видео: Telegram / Стройблок ЛО для СМИ